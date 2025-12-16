Monseñor Prieto: «La visita del Papa ya ha pasado de posible a probable»

«Ya no hablamos de posibilidades sino de probabilidades, lo cual es un cambio importante». El arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, se refirió ayer con esperanza a la visita del papa León XIV a Compostela. En su encuentro navideño con los medios de comunicación, pidió un poco de paciencia y respeto a los tiempos de la Santa Sede, pero se mostró optimista y reveló que desde la comisión organizadora del Año Santo «ya se está trabajando» en la preparación de los acontecimientos jubilares.

El papa León está volcado en la celebración del Año Santo Romano y no se espera que empiece a dibujar su agenda internacional al menos hasta enero. Sobre su mesa están las invitaciones de la Zarzuela y la Moncloa para visitar España y, a preguntas de los periodistas, ha comentado su deseo de poder estar en nuestro país. Le han llegado invitaciones de varias diócesis, incluida la de Santiago.

La última visita de un papa a Compostela fue la de Benedicto XVI en noviembre de 2010. Se anunció oficialmente en abril de aquel año. Como muy tarde, explica un vaticanista a este medio, la confirmación puede llegar tres meses antes del acontecimiento.

Monseñor Prieto quiso destacar, durante la recepción en «la casa de los arzobispos de Santiago», la importancia de los medios de comunicación como cauce fundamental para transmitir la realidad social, cultural y espiritual del territorio, al tiempo que avanzó que están en marcha los trabajos preparatorios para el Año Santo de 2027. Puso en valor el papel de la Archidiócesis como una «casa común» que se construye con la voz, la presencia y el compromiso de quienes comunican. «Todo lo que afecta a la Archidiócesis de Santiago afecta directamente a la gente», subrayó el arzobispo metropolitano, que agradeció expresamente la labor informativa y el eco que los medios dan a su actividad.

Incidió en el significado simbólico y cultural de Santiago, una ciudad que, recordó, ha llegado a identificarse universalmente, reflejo de un valor que trasciende lo local. Ese valor se articula a través de los Caminos de Santiago, que convergen en la ciudad y la proyectan como un espacio de encuentro espiritual, cultural y social.