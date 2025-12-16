Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bono Transporte de SánchezCasó ToméTierras rarasNaufragio PortugalParticulares alquilan su cocheCelta-Athletic
instagramlinkedin

Iván Ramos y Sila ganan el torneo provincial de becada

Participantes en el torneo.

Participantes en el torneo.

REDACCIÓN

Rodeiro

Iván Ramos Cabana y su perra Sila se proclamaron campeones del XXXIII Campionato Provincial de Arceas Xunta de Galicia, que acogió este sábado el tecor de Rodeiro. Al concurso acudieron 11 participantes, en el que el segundo puesto recayó en José Antonio Vasconcellos Vicente con Toi, y el tercero en Javier Calvo Simoes. La competición remató con una comida de confraternización en el restaurante As Carpinteiras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents