Iván Ramos y Sila ganan el torneo provincial de becada
REDACCIÓN
Rodeiro
Iván Ramos Cabana y su perra Sila se proclamaron campeones del XXXIII Campionato Provincial de Arceas Xunta de Galicia, que acogió este sábado el tecor de Rodeiro. Al concurso acudieron 11 participantes, en el que el segundo puesto recayó en José Antonio Vasconcellos Vicente con Toi, y el tercero en Javier Calvo Simoes. La competición remató con una comida de confraternización en el restaurante As Carpinteiras.
