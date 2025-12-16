La Feira de Nadal do Galo de Curral incluye degustación gratis
Prescinde de la exposición de ejemplares vivos para evitar brotes de gripe aviar
Vila de Cruces celebra el próximo lunes, 22 de diciembre, su XXVI Feira de Nadal do Galo de Curral, en la Praza Juan Carlos I a partir de las 11.00 horas. Este año la organización prescinde de la exposición de animales vivos, para evitar así cualquier contagio por gripe aviar. Sí estarán a la venta, como de costumbre, animales ya sacrificados para su consumo.
En la plaza se montará una carpa para la degustación gratis que organizan los cocineros de ocho restaurantes: A de Rafael; el Café Pub Galicia; Onde Antonio Mouriscade; Casa San Martín; Casa Don Din; O Refuxio; Álex Iglesias y O Pazo. Esta degustación quedará inaugurada por el alcalde, Luis Taboada, a las 12.00 horas. La jornada contará con música en directo gracias a las actuaciones del grupo de gaiteros Vai Nela, de la parroquia de Salgueiros.
