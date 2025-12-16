Una excavación saca a la luz los secretos del Castro de Barbude

El Concello de A Estrada, a través de su departamento de Cultura, facilitará a los ciudadanos interesados uno visita guiada para conocer la intervención arqueológica que la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude de la Xunta de Galicia está realizando en el Castro de Barbude. Se trata de la primera intervención de este tipo que se efectúa en este asentamiento fortificado de la Edad del Hierro.

Los trabajos comenzaron la semana pasada y ya están dando muchos frutos, como la aparición de varias estructuras defensivas de gran interés y el hallazgo de elementos cerámicos. Además de dejar a cielo abierto una parte importante de la muralla en el acceso al castro, las excavaciones también están poniendo el foco en una parte muy interesante del yacimiento, en una parte saliente de la estructura, ya extramuros.

Para dar a conocer estos resultados, que serán tapados al final de la intervención para asegurar su preservación, el departamento autonómico que dirige José López Campos y el Concello de A Estrada resolvieron favorecer que los ciudadanos interesados tengan oportunidad de disfrutar de estos hallazgos. Para eso, un autobús saldrá este sábado de la Plaza de la Constitución a las 10.30 horas. Las personas que viajen en él podrán realizar un recorrido guiado por los expertos de la empresa Atrio Arqueológicas, responsable de las prospecciones que se están realizando en Barbude.

La concejala de Cultura, Lucía Seoane, visitó ayer la zona acompañada por los vecinos y animó a los ciudadanos a aprovechar la oportunidad conocerel yacimiento. Señaló que la visita tendrá un carácter gratuito y un marcado fin divulgativo. Las personas que quieran participarhaciendo del uso del autobús que el concello pondrá el sábado a la disposición de los interesados para el traslado hasta Barbude deben reservar su plaza en el departamento de Cultura, presencialmente o a través del teléfono 986 573 601.

En el castro se encontraron a lo largo de los años diversos materiales, principalmente cerámicos, que se conservan en el Museo de Pontevedra . Otros fueron entregados en el Museo do Pobo Galego. La campaña arqueológica promovida por la Consellería de Cultura también brindó resultados en este sentido, que podrán ser mostrados a los participantes en esta visita.