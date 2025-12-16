Encuentro empresarial para ampliar el polígono de Toedo

El Concello de A Estrada acogerá esta mañana un encuentro de la Dirección Xeral de Estratexia Industrial e Solo Empresarial de la Xunta de Galicia con empresarios interesados en asentarse en la zona de ampliación del polígono industrial de Toedo.

A esta sesión informativa ya fueron convocados empresarios que registraron su voluntad de asentamiento en esta ampliación del parque. Aun así, es una reunión abierta a la participación de industriales que tengan interés en este suelo. El proyecto impulsado por la Consellería de Economía e Industria supondrá poner a disposición del tejido productivo cerca de 157.000 metros cuadrados más en este polígono, con una inversión superior a los 13 millones de euros.

De este modo, la superficie total bruta del polígono pasará de 190.554 metros cuadrados a un total de 347.239, lo que incrementará la capacidad actual en un 82%. El plazo para la reserva del suelo está abierto, con la intención de asentar el diseño de la parcelación de la zona de ampliación en función de las peticiones del suelo.

Desde el Concello y la Xunta ven con buenos ojos el proyecto de ampliación de esta infraestructura en A Estrada, donde coinciden que será un eje fundamental en el desarrollo de la villa, algo que vendrá también ligado a la futura ampliación de la autovía AG-59 a Santiago.