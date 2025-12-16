Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dozón inicia el proceso para elegir juez de paz

Dozón publicó ayer en el BOP la convocatoria para elegir juez de paz y sustituto. Las personas interesadas tienen cuatro días hábiles, a contar desde ayer, para presentar su solicitud, acompañada de una fotocopia del DNI, una declaración de no estar inculpado y otra conforme no presenta incompatibilidad.

