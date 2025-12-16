Dozón acoge el 18 una función sobre villancicos

El CEIP Pío Cabanillas, de Dozón, acoge este jueves a las 16.00 horas el espectáculo Unha historia de Nadal. La función de Leucoíña Pasea forma parte del circuito provincial +Escénicas y tiene como protagonistas los villancicos y los cuentos tradicionales de Navidad. Los niños y niñas pueden participar tocando con conchas y palos.