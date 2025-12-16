Cruz Roja activa un taller de empleo junto a la Fundación La Caixa

Dentro de la convocatoria del programa Acción social en el ámbito rural, que impulsa la Fundación La Caixa, Cruz Roja ha puesto en marcha el proyecto Inserción sociolaboral y apoyo al emprendimiento rural en Deza.

El programa estará en marcha hasta 2028 y se dirige a personas desempleadas de la comarca, con especial atención a jóvenes, mujeres y colectivos en situación de vulnerabilidad.

Ya hubo sesiones de orientación laboral en colaboración con la Asociación de Empresarios de Deza, así como una orientación específica junto a la empresa Eulen Flexiplán. La iniciativa de Cruz Roja contempla itinerarios individualizados y formación en áreas clave como atención sociosanitaria y operaciones auxiliares en el cuidado y manejo de los animales, además de talleres transversales sobre búsqueda de empleo digital, igualdad de oportunidades y empoderamiento tecnológico. Incluye prácticas no laborales en empresas locales.