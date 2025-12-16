Cruces lleva a pleno las obras de humanización en tres calles

La corporación de Vila de Cruces celebra hoy un pleno extraordinario (9.00 horas) para aprobar el expediente de contratación y gasto de la obra de humanización en las calles Neira Vilas, Travesía Vázquez 5 y Sergio Iglesias Pazos. En diciembre del año pasado, los partidos de la oposición lograron que se aprobasen mociones mediante las cuales el pleno recupera funciones que estaban en manos del ejecutivo de Xuntos, que gobierna en minoría. Para estas obras en las citadas calles, Vila de Cruces obtuvo una ayuda del Plan Extra de 700.000 euros y otros 213.000 del +Provincia.