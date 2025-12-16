Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Cooperativa Verdia anuncia su extinción

La cooperativa Verdia, S. Coop. Galega ha anunciado públicamente su extinción, culminando el proceso de liquidación de la entidad. En la asamblea general celebrada el 18 de noviembre, los socios acordaron por unanimidad la aprobación del balance final de liquidación.

