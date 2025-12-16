Convocan una protesta el 21 para el servicio continuado del ferry de Portodemouros

El BNG de Vila de Cruces y de Santiso, junto a la Asociación de Afectados polo Encoro de Portodemouros, convoca una manifestación para este domingo, día 21, en defensa del servicio ininterrumpido de la barcaza, que permite comunicar las dos orillas del Ulla. La protesta comenzará a las 11 horas en las rampas de acceso al ferry: en Loño (Vila de Cruces) y en Beigondo (en Santiso).

Esta movilización se enmarca en una lucha vecinal que ha cumplido 63 anos y que reclama un servicio de paso fundamental que une las provincias de A Coruña y de Pontevedra. La barcaza resulta clave para la vida diaria de los vecinos de los municipios ribereños, tanto para trabajar como para la formación educativa y evita un rodeo por carretera de más de media hora.

El BNG recuerda que la construcción de un puente «permitiría reforzar a conexión entre as provincias de Lugo e de Pontevedra, favorecendo unha maior mobilidade entre concellos rurais e contribuindo á cohesión territorial». Anima a acudir a todos los vecinos «para esixir solucións reais e duradeiras»., así como a los alcaldes de Vila de Cruces, Agolada, Melide y Arzúa. El ferry está suspendido desde el 2 hasta el 23 de este mes por revisión.