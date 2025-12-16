Un coche se sale de la vía y remata en una rotonda

Agentes de la Policía Local y una ambulancia se desplazaron este lunes, en torno a las 15.30 horas, a la Rolda Leste tras ser alertados de una salida de vía en la N-640. El vehículo remató dentro de la rotonda del centro comercial Carrefour. Por otra parte, el domingo, sobre las 20.00 horas, colisionaron dos turismos en la PO-840, a su paso por Borraxeiros. Los Bombeiros do Deza e Tabeirós-Montes tuvieron que excarcelar a uno de los conductores.