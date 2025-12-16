Un coche se sale de la vía y remata en una rotonda
Agentes de la Policía Local y una ambulancia se desplazaron este lunes, en torno a las 15.30 horas, a la Rolda Leste tras ser alertados de una salida de vía en la N-640. El vehículo remató dentro de la rotonda del centro comercial Carrefour. Por otra parte, el domingo, sobre las 20.00 horas, colisionaron dos turismos en la PO-840, a su paso por Borraxeiros. Los Bombeiros do Deza e Tabeirós-Montes tuvieron que excarcelar a uno de los conductores.
- Un grupo de turistas se monta un picnic bajo las luces de la Navidad de Vigo
- Encuentran el cadáver de la mujer desaparecida en Lalín
- Más de cien vigueses alquilan su coche particular para conseguir un ingreso extra
- Las excavaciones arqueológicas descubren la puerta de acceso a la torre medieval de Meira
- Desaparecida en Lalín una mujer de 58 años que padece alzhéimer
- Gadis abrirá un supermercado de casi 2.000 m2 en Policarpo Sanz
- La Firma Salvia: el innovador método patentado por el Cunqueiro para detectar el deterioro cognitivo años antes que los síntomas
- Sancionan a 21 empresas de Alsa y Monbus por falsear la competencia