Citan a los afectados por el área recreativa de A Chan

El Concello de Cerdedo-Cotobade anuncia la formalización de las actas de ocupación de los bienes y derechos necesarios para ejecutar el proyecto del área recreativa da Chan. Este paso supone la fase de expropiación forzosa, permitiendo la inmediata ocupación de los terrenos, por lo que convocan a los propietarios el día 22 en el Concello.