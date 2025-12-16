El cielo está enladrillado...
La presencia de alto cúmulos o "bolas de algodón" dejó bonitas estampas el pasado domingo en Lalín
El cielo estaba enladrillado el domingo sobre buena parte del oeste de Galicia, incluído Lalín, en donde Daniel González Alén aprovechó para capturar las magníficas estampas que ilustran este reportaje. "Onte a mediodía, cando íamos camiño do Monserrat, o ceo púxose empedrado, enladrillado, laxado, de algodón, de ovelliñas ou de cantas maneiras se lle queira chamar e este fenómeno atmosférico pouco frecuente, que non pasa desapercibido para quen coma nós xa olla tanto para o ceo coma para a terra", relata o cronista oficial de Lalín. Y, como dice el refrán: “Ceo empedrado, chan mollado”. Así que "non andaba lonxe a auga, que hoxe de mañá (lunes) comezou a caer en Lalín e comarca".
El propio Alén relata que hace unos cincuenta años, viniendo de Pontevedra con su padre, al pasar por Viascón "ollamos un ceo semellante que nunca esquecemos". "Daquela non levábamos a cámara das fotos e non puidemos retratar daquel acontecer. Onte, lembramos aquel ceo e ao noso pai, e co móbil fixemos media ducia de fotos que ofrecemos aquí aos amigos que non tiveran ocasión de ollar este fenómeno da natureza en directo, a simple vista, que é como mellor se pode gozar".
Las nubes retratadas por Alén son un fenómeno habitual nestas terras, tal como corrobora Yoel Cid, desde Meteogalicia: "Non é nada rara esa capa; ao contrario, é bastante frecuente, porque é nubosidade media-alta que se forma cando hai humidade nas capas medias da atmósfera. Está formado por microgotas, gotiñas de auga, e algún cristal de xeo. Se son máis espesas e hai sol mesmo poden formar halos solares".
Este tipo de nubes, llamadas alto cúmulos y, popularmente, bolas de algodón, "son de tipo medio, fórmanse a uns 3.000 ou 4.000 metros de altitude. En si mesmas non deixan chuvia, pero si a presaxian, pois son a antesala da entrada dunha fronte e de que vai chover nas vindeiras horas", explica el meteorólogo. De este modo, el "ceo empedrado" que se pudo ver en una jornada de cielo abierto como la del domingo entre las 11:00 y las 15:00 horas, según los datos de Meteogalicia, fue el preludio del "chan mollado" que nos encontramos durante toda la jornada del lunes.
Y volviendo a la sabiduría popular con la que empezábamos: "El cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será".
