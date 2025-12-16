Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Chelo Gil gaña os 100 euros do ‘Finde Negro’

Chelo Gil e Estefanía Taín.

Chelo Gil é a gañadora da campaña Finde Negro, do Concello de Silleda. A concelleira de Promoción Económica, Estefanía Taín, entregoulle o vale de 100 euros para gastar no comercio local. A veciña agraciada entrou no sorteo por unha compra en María Lodeiro Decoración.

