El centro de salud busca adaptarse al nuevo modelo de paciente en A Estrada

En A Estrada hay en estos momentes tres personas mayores de 65 años por cada menor de 16 y el siete por ciento de la población tiene más de 85 años. El 70% de los casos atendidos en el centro de salud estradense son de enfermos crónicos, por lo que solo el 30 restante es de enfermos agudos. Además, se ha creado una subpoblación de crónicos. En torno al 4 o 5 por ciento de vecinos son multicrónicos, muchos de ellos dependientes y con problemas sanitarios y sociales. Esta es la realidad actual de la sanidad en el municipio, un nuevo «ecosistema» que obliga al centro de salud dirigido por Juan Sánchez Castro a adaptarse y reinventarse para atender las necedsidades y demandas de los vecinos.

Para ello, el Concello de A Estrada y el Centro de Salud presentaron y rubricaron ayerel Plan de Saúde Local 2026-2030, un documento que da continuidad al plan anterior y que marca el camino para mejorar la salud de la población. Lo hace sin embargo adaptándose a la actual realidad social y sanitaria del municipio.

En el acto, además de Sánchez, participaron el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao Dono, el concejal de Sanidad, Óscar Rancaño y la coordinadora de Enfermería del centro, Maite Matalobos. En su intervención, el jefe del servicio de Atención Primaria explicó que la población de A Estrada no escapa a la variable demográfica generalizada del envejecimiento poblacional. El índice de envejecimiento es de 300, lo que significa que por cada tres personas mayores de 65 años hay solo una menor de 16. Además, cerca del 7 % de la población tiene más de 85 años, lo que supone casi 1.500 personas. Este envejecimiento se acompaña de un aumento de las enfermedades crónicas, que hoy condicionan la mayor parte de la atención sanitaria.

A esta realidad se suma una mayor presión asistencial y la falta de médicos de familia, un problema que afecta a todo el sistema sanitario y que obliga a repensar la forma de organizar la atención. «Ahora los pacientes tienden a tener menos tolerancia a la espera y, por el exceso de información que nos rodea, tienden a ser más hipocondríacos. Eso genera una mayor frecuentación del centro de salud. Hace unos años teníamos una media seis de visitas por vecino al año. Ahora, esa frecuencia es de nueve al año. Eso implica que soportamos 180.000 consultas al año. en un entorno con déficit de sanitarios. Hay un desequilibrio evidente en ese sentido. De ahí la necesidad de este plan».

Entre las iniciativas que se impulsarán destaca la incorporación de A Estrada a la Red Española de Ciudades Amigas de la Infancia y de las Personas Mayores, así como al proyecto y-GALIAT, orientado a promover una alimentación saludable y sostenible basada en la dieta atlántica, un modelo propio de Galicia.

En el ámbito sanitario, el plan recoge medidas para mejorar la asistencia en el Punto de Atención Continuada (PAC), mantener la y-consulta avanzada en cardiología, impulsar una y-consulta neurológica para la detección precoz de problemas de memoria y ofrecer una mejor atención a las personas con enfermedades crónicas complejas, tanto en residencias como nos sus domicilios.