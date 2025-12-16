Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arrancan las aulas de tecnología para mayores

El auditorio Xosé Casal inició ayer las sesiones del programa provincial +Reto Dixital, que hoy continuará con la app del Sergas. El diputado provincial Jorge Cubela visita esta mañana a los asistentes. El aula continúa este jueves y viernes, con el uso de la banca móvil y las compras electrónicas.

