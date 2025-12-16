El área recibió 951 extranjeros el año pasado, 500 más de los que se fueron

Los flujos migratorios hacia las comarcas son comunes desde hace mucho tiempo, sobre todo de personas procedentes del extranjero, pero también cada año hay otros que abandonan Deza y Tabeirós-Montes para emprender una nueva vida fuera de España. Durante el pasado año recalaron en el área un total de 951 individuos llegados de fuera del país y otros 451 emigraron al extranjero, con lo que el saldo de estos movimientos residenciales fue positivo en medio millar de personas.

Así se constata en el informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) referido al curso pasado si atendemos en exclusiva a los movimientos residenciales de personas que no tienen nacionalidad española. Lalín se mantiene como el concello más acogedor de las comarcas y durante 2024 recalaron en la capital dezana 399 foráneos, mientras que otros 263 lalinenses se marcharon fuera de España. En Silleda el desglose es de 150 frente a 54 y en Vila de Cruces de 64 inmigrantes y 22 migrantes. Rodeiro recibió 72 extranjeros y una docena de personas abandonaron las fronteras españolas, con 35 y 4 casos, respectivamente en Agolada, y nueve frente a tres en Dozón. Un total de 193 extranjeros recalaron en A Estrada y 79 emigraron fuera de España, balance que se desglosa en 29 inmigraciones y 14 salidas en el caso de Forcarei. De los foráneos que llegaron a las comarcas, el 42 por ciento eligieron Lalín como destino, mientras que seis de cada diez que se marcharon fuera de España también residían en este municipio.

Los flujos migratorios se incrementaron durante el año pasado si los comparamos con los del ejercicio anterior, cuando los ocho ayuntamientos de las dos comarcas atrajeron a 823 extranjeros, con el siguiente desglose municipal: Lalín (396), Silleda (110), Vila de Cruces (69), Rodeiro (31), Agolada (24), Dozón (4), A Estrada (159) y Forcarei (30). Mientras en la cabecera comarcal dezana el ingreso de extranjeros se mantuvo, aunque al alza, dentro de unos niveles semejantes, a Silleda llegaron 40 más o 34 a mayores a A Estrada.

Abel Losada se cita con el colectivo de venezolanos

Abel Losada recibió a la directiva de la Asociación de Venezolanos en la provincia de Pontevedra (Asovedra) y escuchó sus peticiones para la agilización de las solicitudes de asilo. Manuel Osorio y César Alarcón, presidente y vicepresidente de Asovedra, reclamaron una homogeneización de los tiempos de espera de los procedimientos de asilo entre comisarías y transmitieron su petición para que los plazos de las citas en Pontevedra se acorten. Además, expresaron al subdelegado del Gobieerno su temor a que el problema se agrave tras las elecciones en Chile, donde reside un buen número de venezolanos que ahora afrontan su futuro con incertidumbre.Los directivos de Asovedra, que acudieron acompañados de la profesora y política Margariña Valderrama, aprovecharon la ocasión para agradecer y reconocer la rapidez y eficacia en la resolución de los expedientes de Extranjería, principalmente en cuestiones como los permisos de estudios y arraigo familiar, al ser Pontevedra una de las oficinas provinciales donde con más rapidez se resuelven. Y también al Gobierno de España por facilitarles el permiso de residencia por razones humanitarias de protección internacional, medida adoptada en 2019.