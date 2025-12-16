Dos alumnos de O Foxo ganan en un concurso de relatos sobre el Pico Sacro

Este pasado sábado, los dos alumnos del CEIP O Foxo de A Estrada, Lois Andión López y Andrea Rodríguez Pereiras, fueron premiados en un certamen literario. Los jóvenes escritores recogieron el segundo y tercer premio, respectivamente, del décimo concurso de relatos sobre el Pico Sacro, organizado por la Asociación Mestre Manuel Gacio, de Boqueixón. Este evento se celebró en la Casa da Cultura de Camporrapado, dentro del Festival Infantil Sons do Alborexar, en el que también hubo actuaciones musicales.