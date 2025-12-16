Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agolada celebra un pleno para escoger alcalde

La corporación de Agolada celebra esta tarde (a las 17.00 horas) un pleno extraordinario para escoger al nuevo alcalde que suplirá a Luis Calvo. Antes, tomará posesión como concejala Isabel Alba Gómez, del PAyJ. Cada uno de los tres partidos puede presentar su cabeza de lista, pero la mayoría que ostenta PAyJ (6 ediles de 11) evidencia que Óscar Val será el nuevo regidor.

