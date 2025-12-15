Solidaridad a raudales en Lalín y A Estrada

Todo el mes de diciembre, no solo las fiestas navideñas, es sinónimo de altruismo. Por eso este fin de semana hubo varios eventos solidarios en las comarcas. Uno de ellos tuvo lugar ayer en A Estrada, donde el Pabellón Polideportivo Manuel Coto Ferreiro acogió la segunda edición del Papá Noel Solidario en favor de la Fundación Andrea. El otro completó el aforo del Salón Teatro de Lalín, con una gala benéfica para la Asociación Galega de Afectados de Esclerose Lateral Amiotrófica (Agaela).

El Papá Noel Solidario volvió a superar las expectativas y sobrepasó con creces la multitudinaria edición del año anterior, donde numerosas familias participaron ayer en esta jornada, abarrotando las gradas de los pabellones, en la que los pequeños gozaron de todo tipo de actividades, exhibicionces, hinchables y juegos. El vecino de A Estrada Iván Lorenzo, uno de los impulsores de este evento solidario y voluntario de la Fundación Andrea, reconocía que «superamos a edición anterior sen dúbida, había moitísima máis xente co ano pasado». Este se mostraba orgulloso y satisfecho ante la respuesta del público con esta iniciativa, que se consolida en su segunda edición con los otras propuestas solidarias de la villa en fechas navideñas.

Exhibición de artes marciales. / Bernabé/Ángel Abeledo

El evento contó tambiéncon la presencia del conselleiro de Cultura e Xuventude, José López Campos, acompañado del secretario general de Política Lingüística, Valentín García, y del alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao. Junto a ellos, también participaron varios concejales de A Estrada,además de la directora de laFundación Andrea, Amaya Castro, y la voluntaria estradense Cristina Quinteiro, impulsora junto a Iván Lorenzo de esta exitosa edición.

El maestro de ceremonias encargado de animar la jornada no fue otro que Pablo Chichas, que se encargó de poner la nota de humor al ir presentando la docena de actividades con las que contaba el acto. El momento álgido llegó a partir de las 18.00 horas, con la llegada de Papá Noel, donde los niños y niñas presentes pudieron sacarse una foto con él y también pedirle su regalos deseados.

Rocódromo e hinchables. / Bernabé/Ángel Abeledo

El evento del sábado en el auditorio lalinense estuvo presentado por Lucía Abeledo y Fran Lareu, y comenzó con una charla informativa sobre esta enfermedad neurodegenerativa para la que en la actualidad solo existen tratamientos paliativos. A continuación, y de la mano del alumnado del Centro Wellness Alba Iglesias, hubo exhibiciones de distintas disciplinas como zumba fitness, kung fu infantil, pilates o gimnasia para personas mayores de 65 años. La organización habilitó una zona de merchandising del colectivo y también una fila cero para todas las personas que no pudieron asistir a la gala pero que deseaban contribuir con su aportación económica. Agaela presta atención tanto a sus socios como a los familiares a través de distintos profesionales.