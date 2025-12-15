El Rallymix da Sidra desaparece después de cuatro exitosas ediciones

El salón de actos del edificio polivalente de Lalín acogió la asamblea general común de la Federación Gallega de Automovilismo (FGA). En esta reunión se trataron los ocho puntos del orden del día, con la presencia de 39 asambleistas. El primero de ellos fue la aprobación del calendario deportivo para la temporada 2026, una propuesta que recibió el apoyo unánime de los asambleistas presentes.

En este calendario llama la atención a nivel local la desaparición del Rallymix da Sidra, un evento deportivo que en este 2025 cumplió su cuarta edición. La prueba promovida y organizada por la Escudería San Paio había contando con una gran acogida por parte de pilotos y aficionados en sus primeras ediciones. Sin embargo, desde la escudería ya mostraron signos de cansancio en su última carrera, que finalmente decidieron sacar adelante. Finalmente, se ha decidido cancelar su quinta edición. Habrá que ver si de una manera definitiva o solo temporal. Esta cancelación deja a los numerosos pilotos de la zona que disputan la modalidad de rallymix sin su prueba de referencia. Se mantienen sin embargo en el calendario el rallymix que se organiza en el vecino Concello de Cuntis y al que también acuden muchos pilotos locales. Será el fin de semana del 19 y 20 de septiembre.

Naturalmente, la prueba de referencia en las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes seguirá siendo el Rali do Cocido, competición que en el 2026 abrirá el Campeonato Gallego de Rallyes. Según el calendario aprobado por la federación autonómica, se celebrará el primer fin de semana del mes de marzo, en concreto los días 6 y 7. Se trata de fechas similares a las del 2025, cuando a la prueba organizada por la Escudería Lalín-Deza también le tocó abrir el Gallego.

Otra competición que congrega a un gran número de aficionados al mundo del motor en la zona es la Subida á Estrada, una de las referencias dentro del Campeonato Gallego de Montaña. La Escudería Estradense ha decidido mantener en 2026 la fecha en la que encontró acomodo hace varias temporadas. En concreto seguirá siendo el primer fin de semana de agosto, los días 1 y 2. Estas fechas aseguran a la carrera estradense buenas condiciones climatológicas, sin perder afluencia de gente.

Ya dentro del Campeonato Gallego de Rallysprint vuelve a figurar la prueba organizada en Silleda. En este caso la organización también ha decidido mantenerla la carrera en fechas similares, a mediados del mes de mayo. De esta manera, será la segunda carrera del campeonato gallego, quedando fijada para el día 16.

Estas serán en 2026 las tres carreras calendadas en los campeonatos gallegos, a las que hay que sumar por supuesto las habituales competiciones de kart que se organizan en el circuito forcaricense de A Madalena. En concreto, el Gallego de karts tiene calendada allí una competición el fin de semana del 4 y 5 de abril.