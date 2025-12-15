El precio de la vivienda en Lalín bajó 460 euros por metro cuadrado desde 2017

Comprar un piso de 90 metros cuadrados en Lalín rozó los 63.300 euros en noviembre, dado que el metro cuadrado se situaba en los 703 euros, según los datos de la web inmobiliaria Indomio. El precio no solo ha descendido en comparación con el mismo mes del año pasado (736 euros) sino que marca un descenso de 466 euros/m2 en comparación con los 1.169 euros de media de octubre de 2017, hace ocho años. Esta diferencia supone un ahorro de más de 42.000 euros a la hora de comprar esa misma vivienda.

Desde octubre de 2017 y a pesar de la escasez de vivienda en Lalín, las tarifas bajaron de forma continuada hasta tocar fondo en diciembre de 2020, con una cotización de 712 €/m². Ocurrió en Lalín y en todo el mercado inmobiliario español, debido a la pandemia sanitaria: el confinamiento para frenar la expansión del virus detuvo también la actividad empresarial, de modo que varias firmas tuvieron que aplicar expedientes de regulación de empleo y los trabajadores contaron, por tanto, con menos ingresos. Fueron precisamente la construcción y el ámbito inmobiliario los dos sectores que más padecieron los efectos de la crisis del COVID-19.

Desde hace ocho años, los pisos en venta en Lalín no volvieron a rebasar los 1.000 euros por metro cuadrado. Los de la otra cabecera comarcal, A Estrada, nunca llegaron a esa cifra en el mismo periodo, pero al menos sí están recortando diferencias con la cabecera dezana. El mes pasado, la cotización estaba en los 701 euros (solo 2 por debajo de la de Lalín) y mostraba también un recorte respecto a los 833 de noviembre de 2024. La cifra más alta que alcanzaron los pisos en A Estrada se registró en junio de 2019, con 870 euros (169 más que ahora). Por entonces, una vivienda de 90 metros cuadrados costaba 78.300 euros, mientras que ahora se queda en los 63.090, que son 15.000 menos.

La aprobación del Plan de Urbanismo de A Estrada permitió construir nuevas viviendas en la última década, mientras que Lalín sufre aún un parón que se verá de algún modo aliviado con el nuevo parque de promoción pública de la Xunta en el Agro de Lalín de Arriba. Silleda, con casi la mitad de población que las otras dos villas, muestra un precio mayor por metro cuadrado en sus pisos en venta, con 746 euros. Es más, esta cifra es la más alta desde octubre de 2017, que se situaba en los 713, y rebasa también los 682 de noviembre de 2024. De este modo, un piso en Silleda cuesta en la actualidad 67.140 euros, mientras que ocho año atrás estaba en los 64.170. De este modo, que el mercado inmobiliario de Silleda ha tenido oscilaciones más modestas que Lalín y A Estrada.

Alquiler

Indomio también permite consultar los precios medios del alquiler. En Lalín marcan 4,66 euros por metro cuadrado, que se traducen en un arrendamiento mensual de más de 419 euros. En A Estrada la media está en los 3,17 euros (285 euros), mientras que para Silleda calcula un promedio de 3,90 (351 euros). A nivel provincial, Sanxenxo ostenta el arrendamiento más caro, a 22 euros por metro, ya también el precio de venta más alto, 2.882 euros, es decir, 259.380 euros por un piso de 90 metros.