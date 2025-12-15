Solo once de las 34 parroquias de Forcarei y Cerdedo-Cotobade aumentan población

Solo once de las 34 parroquias de Forcarei y Cerdedo-Cotobade lograron aumentar su población en 2024, según el último Nomenclátor del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este mismo organismo publicaba la semana pasada el padrón municipal a 1 de enero de este año: 3.067 habitantes para el concello forcaricense, que cede 59 por segundo ejercicio consecutivo, y 5.671 para el fusionado, que pierde 34, cuando el año anterior había recuperado 18. No obstante, las cifras por parroquias todavía corresponden al 1 de enero de 2024, a la espera de que a principios del año que viene salgan los relativos al padrón ahora aprobado.

En todo caso, Forcarei sigue en caída demográfica: 232 personas menos en los últimos cuatro años. Solo cuatro parroquias consiguen elevar su censo, mientras que nueve lo recortan (69,2%) y, por segundo año consecutivo, San Miguel de Presqueiras lo mantiene. Las mayores caídas corresponden a A Magdalena, que se deja quince, y Forcarei y Millerada, con una docena menos cada una, y en el caso de esta última se suma a la quincena ya recortada en el bienio precedente. En positivo aparecen Castrelo, que gana seis; Dúas Igrexas, con cinco; Ventoxo, con tres, como en 2023; y Pardesoa, con uno.

Forcarei y A Magdalena son de largo las más pobladas y las únicas que superan 500 habitantes. En el hecho de que ambas retrocedan tiene mucho que ver el comportamiento de sus núcleos urbanos: el de la capital municipal recorta un empadronado y presenta 474 –había sumado 25 en los dos ejercicios anteriores– y el de Soutelo baja a 405, quince menos, mientras que antes había añadido tres. En todo caso, Forcarei se mantiene como principal núcleo urbano de Terra de Montes. Segundo es ahora Cerdedo, que gana casi medio centenar y pasa de 379 a 428.

En Forcarei hay 28 lugares con menos de diez habitantes, al unirse Porto (Millerada) y Penalba (Santa Mariña de Presqueiras), que bajan de diez a nueve; y salir Graña (A Magdalena), que pasa de ocho a diez. Continúan despobladas Regotraveso (Santa Mariña de Presqueiras), Pereira (ídem) y Ameixeiras (A Magdalena).

En el caso de Cerdedo-Cotobade, el Nomenclátor sitúa en regresión doce de las 21 parroquias (58,8%). Los mayores retrocesos en términos absolutos son los de Borela y San Xurxo de Sacos, que ceden una docena, y esta última ya había perdido 26 en el bienio anterior; Tenorio, con diez menos, aunque sigue siendo la más poblada y la única que supera el millar; y Rebordelo, que recorta nueve.

De las siete parroquias que crecen, la palma se la lleva Cerdedo, que gana 50 empadronados, que se añaden a los 19 del curso precedente y que la consolidan como la segunda más poblada del municipio. Aguasantas suma ocho vecinos y Figueiroa y Viascón, seis. Corredoira y Valongo calcan la población que tenían al inicio de 2023.

Hay nueve lugares que rebasan el centenar de vecinos. El más grande es Cerdedo, que añade 49 y llega a 428, pero Tenorio aglutina seis: Vilanova, con 173 vecinos, Covas (148), Calvelo (133), A Laxe (119), Parada (112) y Traslamós (101). Los otros son Pazos, en Borela, con 129, y Pedre, con 105.

Aumenta a 53 el número de aldeas con menos de diez habitantes, pues se incorporan Medelo (Caroi), que pasa de diez a ocho, y A Igrexa (San Xurxo de Sacos), que se desploma de once a cinco; pero sale de la lista Abelaíndo (Cerdedo), que sube de siete a diez. O Regueiro (Aguasantas) vuelve a tener vida, con un habitante, en la parroquia en la que sigue vacía Agualta, igual que Arufe (Loureiro) y Sabugueiro (Rebordelo).