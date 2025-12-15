O recinto feiral da Estrada pecha o certame cun repunte de visitantes
A Feira de Coches Clásicos e Artesanía revirte a tendencia de anos anteriores
REDACCIÓN
O recinto feiral da Estrada pechou onte o 12º Salón Motor Classic e a 71ª Feira de Antigüidades e Artesanía, dous certames que puxeron o colofón ao calendario feiral de 2025 cun balance moi positivo tanto en afluencia de público como de actividade comercial. Revirtese a tendencia dos últimos anos, acadando un repunte na afluencia de visitantes. Ao longo da xornada dominical, o recinto experimentou unha salientable presenza de visitantes, superando incluso os rexistros do sábado. As cifras globais reflicten un lixeiro incremento de asistentes con respecto á edición anterior, confirmando a boa saúde e a consolidación deste dobre certame na vila estradense.
Expositores, clubes, asociacións e particulares amosáronse satisfeitos coa resposta do público, especialmente na xornada que pechaba da mostra. O repunte de visitantes dos eventos que se celebraron no recinto da Estrada incideu directamente na dinamización da economía local, beneficiando especialmente aos sectores da hostalería, do comercio e do turismo.
A mostra de Antigüidades e o Salón Motor Classic volveron a amosar un especial tirón na área de influencia comarcal, favorecidos polo auxe do turismo rural e polo crecente interese polo mundo do motor clásico e histórico.
O responsable do recinto feiral, Manuel Magariños, realizou unha valoración moi positiva do certame, sinalando que «esta edición superou as expectativas iniciais e supón un excelente peche do calendario feiral 2025». Magariños destacou que «rematar o ano cun evento desta calidade e cunha resposta tan positiva por parte do público e dos expositores é unha auténtica inxección de moral para comezar a preparar o calendario de feiras de 2026 con ilusión, ambición e gana de medrar».
- Encuentran el cadáver de la mujer desaparecida en Lalín
- Las excavaciones arqueológicas descubren la puerta de acceso a la torre medieval de Meira
- Gadis abrirá un supermercado de casi 2.000 m2 en Policarpo Sanz
- La Firma Salvia: el innovador método patentado por el Cunqueiro para detectar el deterioro cognitivo años antes que los síntomas
- Un grupo de turistas se monta un picnic bajo las luces de la Navidad de Vigo
- Davila 12/12/2025
- La fiebre «híbrida» llega a Vigo: mitad atletas, mitad máquinas
- Un volanteiro gallego embiste contra las piedras junto al puerto de Dingle