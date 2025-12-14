Viaje al pasado sobre cuatro ruedas

El recinto ferial de A Estrada abrió ayer sus puertas a una cita llena de nostalgia y también de mercado, con la 71ª Feria de Antigüedades y Artesanía y el 12º Salón Motor Classic. El dispositivo, que ocupó por completo los tres pabellones disponibles, concentró a cientos de visitantes, expositores, anticuarios, restauradores, buscadores de recambios, clubes de histórica automoción durante todo el sábado.

Manuel Magariños con el Club 127. / Cedida

El responsable do recinto ferial, Manuel Magariños, quiso agradecer a las más de 70 firmas, asociaciones y particulares que colaboraron dándole un nuevo empuje a la exposición. Allí, muchos aficionados al motor pudieron deleitarse con las antiguas joyas, como los Chevrolet Corvette o los Ford de los años 50 y 60 expuestos, mientras otros buscaban piezas para sus vehículos. «Vine a echar un vistazo y coger tarjetas para llamar; conseguir piezas de muchos de estos coches es muy difícil, pero la exposición está realmente bien», confesó un visitante de Vilagarcía que acudía por primera vez.

Otros visitantes reconocieron que los vehículos que más les habían impactado eran los deportivos, si bien la exposición tenía modelos de todo tipo. Eso incluye algunos tan populares como el Seat 124 o el 127, un modelo que sigue siendo el favorito de muchos: «Nosotros tuvimos un 124 en casa que podría estar aquí tranquilamente», comentó otro aficionado.

Javier de la Orden, con su exposición de Playmobil que llegó de Madrid. / S. P.

Por otro lado, la Feira de Antigüidades y Artesanía también atrajo a muchos curiosos, en un espacio que tradicionalmente ofrece mobiliario, porcelana, libros y varios puestos de numismática, entre muchos otros objetos. Amancio, expositor gijonés que repite por sexta vez en esta feria, confirmó que la venta se mantiene al igual que años anteriores: «No hacemos una venta exagerada, pero sí se vende. Tenemos monedas de todo el mundo y piezas que atraen a muchos coleccionistas». Otra de las grandes novedades fue la incorporación de un espacio dedicado a los juguetes de colección, donde destacaron los incontables Playmobil que trajo Javier de la Orden desde Madrid.

El doble certamen continúa hoy con horarios ininterrumpidos y la entrega de diplomas a los participantes del Salón del Motor Clásico, además del sorteo de dos cestas de Navidad entre los visitantes.