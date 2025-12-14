Somoza ve «escasa» la mejora del acceso a Santa Baia y propone ensanchar la vía

El grupo municipal del PP de Rodeiro califica de «escaso» e «insuficiente» el proyecto de mejora del acceso a la aldea de Santa Baia. Entiende que reduce la actuación diseñada por el anterior gobierno popular y se limita a acondicionar un pequeño tramo de la pista.

La portavoz municipal del PP, Cati Somoza, reclama al bipartito que amplíe la obra para completar el acceso hasta la entrada de la aldea y que incluya el ensanchamiento de la plataforma. Recuerda que los vecinos cedieron terrenos de forma gratuita y retrajeron los muros de sus fincas para facilitar una carretera más ancha. «Non se entende que se faga un cacho e se deixe outro sen acondicionar malia o seu mal estado –alega–. Hai que aproveitar esta oportunidade», porque el gobierno local «non vai volver investir en Santa Baia».

La edil popular, que se reunió con la vecindad tras recibir una petición, advirtió de que la estrechez de la vía supone un problema también para los servicios de emergencia, caso de las ambulancias, que tienen dificultades para acceder a todas las viviendas ante un posible aviso urgente. Somoza aseguró que «simplemente pon voz» a una demanda vecinal que considera «razoable» y apela al bipartito a corregir el proyecto para ejecutar el arreglo completo del acceso. Ironiza con que otra alternativa «podería ser que o alcalde tivese algunha das súas ocorrencias» y solicitase que la vía pasara a depender de la Diputación.