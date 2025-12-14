El Sergas garantiza nuevo personal médico en Carballedo y Tenorio

El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, y varios miembros de su gobierno mantuvieron una reunión en el consistorio con el gerente del Área Sanitaria Pontevedra-O Salnés, José Flores, y la directora de Atención Primaria, Itzíar Melendo, para asegurar la asistencia sanitaria en el municipio. Los responsables del Sergas se comprometieron a mantener las dos plazas de médico del centro de salud de Carballedo y a sustituir de forma inmediata al facultativo que se jubilará en enero. La incorporación se realizará mediante un contrato indefinido hasta que la plaza se consolide por concurso, garantizando que el servicio no quede desatendido, incluso durante posibles periodos de vacaciones.

Además, quedó consolidada la segunda plaza de enfermería en Carballedo y se confirmó la presencia de una matrona una jornada completa a la semana, reforzando la cobertura asistencial para los usuarios del centro.

Por otra parte, el alcalde confirmó que el ESAD (Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria) funcionará de forma permanente. Integrado por dos enfermeras que realizan curas y visitas a domicilio, se implantó de manera piloto para los centros de salud de Carballedo, Tenorio, Cerdedo, Forcarei, Soutelo de Montes y Campo Lameiro.

Por último, Jorge Cubela agradeció la rápida sustitución del médico jubilado en Tenorio y la inclusión de una ambulancia para Cerdedo en el concurso del servicio, una medida que permitirá mejorar la respuesta ante emergencias en toda la comarca.