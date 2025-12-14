Serafín Zubiri cantará a Nino Bravo en el Concerto de Nadal de la Banda Municipal de Silleda

La Banda de Música Municipal de Silleda celebrará el sábado 27 de diciembre, a las 19:30 horas, su XXV Concerto de Nadal con un espectáculo muy especial bajo el título Recordando a ‘Nino Bravo’, protagonizado por el reconocido cantante, compositor y pianista Serafín Zubiri. El espectáculo fue presentado ayer en las dependencias de la Escuela de Música por el director de la banda, Rafa Agulló Albors; el presidente de la formación, José Herminio Gómez Frade; y la concejala de Cultura, Mónica González Conde. Los tres incidieron en el carácter especial de esta edición, coincidiendo con el 25º aniversario de uno de los eventos culturales más destacados de la Navidad trasdezana.

La cita tendrá lugar en el pabellón 1 de la Feira Internacional de Galicia (FIG), en un concierto que rendirá homenaje a una de las grandes voces de la música española, con un formato sinfónico en el que la base musical corre a cargo de la propia Banda de Música Municipal de Silleda. Según explicó el director de la formación, Rafa Agulló Albors, «se trata de un espectáculo muy cuidado, pensado para emocionar al público y realizar un recorrido por la trayectoria musical de Nino Bravo, con un repertorio que todo el mundo reconoce y que encaja perfectamente con el formato de banda».

‘Recordando a Nino Bravo’ es un espectáculo creado por Serafín Zubiri que ya ha recorrido más de cien villas y ciudades de toda España, en el que se recrean los temas más emblemáticos del desaparecido cantante valenciano, siempre recordado y admirado, con una puesta en escena cuidada y una interpretación fiel a su legado musical.

Tres bloques

El concierto se estructura en tres bloques, en los que se realiza un recorrido cronológico por las canciones más conocidas de los cinco discos publicados por Nino Bravo. Entre cada uno de estos bloques, la Banda de Música Municipal de Silleda interpretará también piezas instrumentales, y en algunos de los temas más populares contará con la participación de los niños y las niñas del coro de la Escola de Municipal de Música de Silleda, aportando un componente intergeneracional al espectáculo, como viene siendo habitual en este concierto navideño.

Por su parte, el presidente de la banda, Herminio Gómez, puso en valor «o traballo e o esforzo que supón organizar cada año o Concerto de Nadal, unha cita moi agardada polo público e que nesta edición número 25 queremos que sexa especialmente emotiva».

La concejala de Cultura, Mónica González Conde, destacó también «a firme aposta da Banda Municipal de Silleda por ofrecer concertos de gran calidade, convertindo o Concerto de Nadal nun referente cultural no municipio e na comarca».

Las entradas para asistir al XXV Concerto de Nadal se pondrán a la venta el próximo martes, 16 de diciembre, en las instalaciones de la Escola de Música Municipal de Silleda (Emusi), con un precio de 12 euros para personas socias y de 15 euros para las no socias.