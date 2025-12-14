El Papá Noel Solidario llega al Coto Ferreiro
El Polideportivo Municipal Coto Ferreiro acoge hoy la celebración del Papá Noel Solidario, que organiza el Concello de A Estrada en favor de la Fundación Andrea. Las actividades para los más pequeños comenzarán a partir de las 15.00 horas, con la visita de Papá Noel a las 18.00 horas. El evento, que ofrecerá chocolate gratis, rematará a las 21.30 horas.
