El Papá Noel Solidario llega al Coto Ferreiro

El Polideportivo Municipal Coto Ferreiro acoge hoy la celebración del Papá Noel Solidario, que organiza el Concello de A Estrada en favor de la Fundación Andrea. Las actividades para los más pequeños comenzarán a partir de las 15.00 horas, con la visita de Papá Noel a las 18.00 horas. El evento, que ofrecerá chocolate gratis, rematará a las 21.30 horas.