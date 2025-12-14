Méritos de oro y plata para Silleda y A Estrada

La Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) de A Estrada acogió ayer el acto de Entrega de Medallas e Distintivos de Protección Civil a diferentes personas y agrupaciones de estos cuerpos. Allí, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, destacó la solidaridad, compromiso y el trabajo en equipo que definen a estas agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Galicia que garantizan una rápida y efectiva atención a las emergencias.

Los estradenses Javier Cortizo y Antonio Villaverde. | / S. P.

En el acto de entrega de medallas estuvo acompañado por el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, la conselleira del Medio Rural, María José Gómez, el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao y más autoridades. En el encuentro, el presidente gallego les agradeció a todos los efectivos su trabajo «en equipo», especialmente en episodios recientes como la ola de incendios del pasado verano o la dana de Valencia, por la cual se concedieron 53 placas de plata tanto a voluntarios que quisieron ayudar en la tragedia como a los efectivos profesionales integrados en el dispositivo coordinado por la Xunta. En este sentido, el presidente agradeció también «a todas as administracións galegas» aquel trabajo coordinado «os días que foi preciso», algo de lo que «todo o pobo galego sentiuse moi orgulloso».

En el acto, además, se reconoció a 33 voluntarios que cumplieron 25 años de servicio, donde destacó la entrega de la medalla de oro a Juan José Muñoz, actual gerente jefe del Consorcio Contra Incendios e Salvamento de Deza y Tabeirós-Terra de Montes. Este también trabajó como gerente de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) entre el 2009 y el 2017.

Rueda felicitó a todos los premiados y agradeció la labor de todas las Asociaciones de Protección Civil por su «colaboración diaria» en emergencias y en la prevención de riesgos. Cabe destacar que este año supone máximos históricos en cuanto al número de voluntarios pertenecientes a las 236 agrupaciones que existen en Galicia, con 4.500 efectivos.

El Gobierno gallego lleva invertidos en los servicios de emergencia de la comunidad más de 28 millones de euros desde 2015 para material y nuevos recursos, así como más de 3 millones de euros en formación. En este sentido, el presidente remarcó el compromiso del Ejecutivo de seguir contribuyendo a la prevención y gestión de las emergencias el próximo año, en el que se realizará el reparto de nuevo equipamiento como tiendas de campaña o kits de seguridad vial.

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, asistió al homenaje y aprovechó su intervención para poner en valor el compromiso del equipo municipal de emergencias. «Quero agradecer tanto á xente que foi a Valencia, como tamén aos que quedaron, porque quedaron atendendo os lumes, que fannos sentir orgullosos como pobo da Estrada».

Javier Cortizo, natural de A Estrada y trabajador del Servicio de Emerxencias local desde 2009, fue a recoger la medalla en nombre de su equipo por el operativo de la dana y el servicio durante los incendios. El Voluntariado de Protección Civil de Santiago también tuvo representación estradense, con Antonio Villaverde, que lleva 18 años colaborando y también estuvo en el GES de A Estrada. Él, que subió a recoger la medalla en nombre de sus compañeros, concluye: «É todo un orgullo, para todos os voluntarios, recibir esta placa como recoñecemento ao labor que facemos para axudar no día a día».