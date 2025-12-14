Lalín entra en otra dimensión

Cuando uno la ve, tiene la sensación de estar frente al set de rodaje de una película de ciencia ficción, por su forma y la incertidumbre que crean sus pilares de luz. Desde mañana y hasta fin de mes (de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas), el castro tecnolóxico alberga una cúpula de la empresa ILUX Visual Technologies, de A Coruña, que permite sacarse fotos con realidad aumentada. Manuel Meijide, director ejecutivo de la empresa, explicó ayer que ScanMeNow es un sistema «con 100 cámaras, 100 microprocesadores que sacan una foto a la vez de la persona o grupo de personas y mediante inteligencia artificial generan un entorno muy ligero y que puede verse en todo tipo de dispositivos». En este caso, el fondo escogido es un paisaje nórdico nevado inspirado en Laponia, pero también se prevé un fondo similar a una bola de nieve.

Varios niños junto al árbol gigante. | / Bernabé/Ángel Abeledo

Esta realidad aumentada es una innovación a nivel mundial, y el hecho de que cree un «gemelo digital» permite al turista de Aldeas de Nadal llevarse un recuerdo de sí mismos. «Hasta ahora podíamos ver infografías de edificios o de vehículos, pero no de humanos», apunta Meijide. El CEO de la firma coruñesa presentó ayer esta propuesta lúdica junto al alcalde, José Crespo, la edil y el director artístico de Aldeas de Nadal, Karen Fernández Lamela y Luchi Iglesias, y el representante del GDR Terras de Pontevedra Norte, Ramiro Ruibal. Agader, a través del GDR, posibilitó el desembarco de esta tecnología en tierras lalinenses durante las Navidades. A modo de apunte, la cúpula de ILUX consume menos que una plancha y funciona con tecnología LED. Puede aplicarse al turismo, pero también al sector de la moda, como indica la web de ScanMeNow.

Karen Fernández, José Crespo, Noelia Seijas y Páz Pérez se hacen una foto con la cúpula de ILUX. / Cedida

Junto a esta cúpula, el árbol y el taller de Papá Noel darán la bienvenida durante las fiestas navideñas a todos los que estacionen en O Regueiriño para visitar las Aldeas de Nadal, aunque Crespo ya piensa en el traslado de algunos de estos reclamos en futuras ediciones. «Nun mundo cada vez máis virtual e no que vivimos nunha voráxine, nós tamén nos queremos sumar. Con esta cúpula, os nenos poderán presumir de que estiveron en Laponia. Se funciona ben, para o ano igual podemos instalala na Casa de Don Álvaro, e igual a árbore xigante queda mellor no centro urbano», avanzó.

Crespo se refería a un árbol de nueve metros, construido con forma cónica y de madera, que está al pie de la N-525, en la zona verde junto al consistorio y a escasos metros del taller de Papá Noel. A Luchi Iglesias no le cabe duda de que el árbol gigante «vai ser un símbolo das Aldeas de Nadal». En su interior se aprecia aún más su altura, y está «habitado» por un pequeño árbol.

Ayer, instantes después de que el gobierno local cortase la cinta de acceso al taller de Papá Noel, comenzó un goteo de visitantes que fue incrementándose a lo largo del día, animado por la buena meteorología. Los primeros niños en entrar fueron dos pequeños cuya madre lleva viviendo un año en Lalín. «Vengo de Barcelona y nunca vi nada tan hermoso en Navidades como las Aldeas de Nadal. Pasábamos en coche por aquí y mis hijos nos hicieron parar al ver el árbol», relata.

Una casa que despierta el interés por la puja

Todas las Aldeas de Nadal están construidas con una filosofía sostenible, de modo que puedan emplearse de un año para otro. Es el mismo fin con el que se materializaron el árbol gigante y el taller de Papá Noel, al que no le falta detalle, desde las virutas de madera en el suelo hasta muñecas en las estanterías o réplicas a pequeña escala de bustos elaborados en barro. Por tener, hasta tiene una mantita de cuadros con la que una puede cubrirse las rodillas mientras disfruta de las vistas del interior de este pequeño inmueble. Momentos antes de su inauguración el alcalde de Lalín, José Crespo, ironizó con su venta. «Imos poxar a casa, chamáronme moitos veciños interesados, e se nos dan 100.00 euros, vendémola». Luchi Iglesias explicó que está inspirada en un diseño nórdico y, en todo caso, tanto el taller como el árbol y la cúpula van a permitir que la zona de O Regueiriño se sume a estas fechas mágicas de la Navidad.

Por lo demás, la media docena de Aldeas de Nadal contó con una buena afluencia que no cabe duda que va a aumentar de forma significativa durante las vacaciones escolares de Navidad. Hay que recordar que este año el programa incluye una Aldea Gastro y varios puestos de artesanía, así como un mercadillo solidario en la Praza de Abastos (de 18.00 a 22.00 horas). Este domingo, además, habrá una visita guiada entre las 19.00 y las 20.00 horas.