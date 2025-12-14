El Pabellón Coto Ferreiro de A Estrada acogió ayer el estreno de la campaña de la Federación Galega de Baloncesto (Fegaba) «Elas seguen na cancha». Este proyecto nace de la inquietud de la propia Federación por abordar uno de los retos más importantes del baloncesto gallego, que es mantener y reforzar la participación de las jóvenes deportistas en la práctica federada durante su etapa de cadete y más allá de esta , fase en la que se localiza el mayor porcentaje de abandono. Para ello contó con la colaboración del Concello y el Club A Estrada Basket, donde la Fegaba ofreció espacio a un total de 120 chicas y sus entrenadores para combinar la competición oficial de la temporada con el diálogo y la reflexión, en forma de mesa redonda con referentes del baloncesto gallego femenino. En total se sumaron nueve clubes de la delegación en Santiago, donde destacó el buen ambiente.

Estreno de la campaña para frenar el abandono de las baloncestistas