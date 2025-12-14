A Estrada pone en marcha un proyecto de zona verde en el puente O Xirimbao

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, aprovechó su última reunión con la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, para pedir la colaboración de este departamento autonómico de cara a la construcción de un área de esparcimiento a la orilla del río Ulla, en la parroquia estradense de Couso. Sería concretamente en el coto de pesca de O Xirimbao, un proyecto con un presupuesto de 100.000 euros.

La iniciativa busca aprovechar el potencial turístico que para el municipio brinda el singular puente colgante que, sobre las aguas del Ulla, conecta los vecinos concellos de A Estrada y Teo, dándole continuidad a los espacios de ocio coruñés y pontevedrés. Louzao explicó que el proyecto encaja esta área recreativa sobre la parcela que el Concello de A Estrada obtuvo en este enclave tras la parcelaria Monte Val do Vea II, situada justo en el acceso al puente colgante de O Xirimbao desde la ribera estradense del río.

De hecho, el nombre escogido para el futuro espacio sería el de Pasarela Xirimbao. El fin último de la iniciativa es dignificar este entorno y mejorar su aprovechamiento, poniéndolo al servicio de los visitantes al coto salmonero.

El alcalde recordó que la iniciativa municipal da continuidad al trabajo que ya viene realizando la Xunta en este enclave con las obras de recuperación de la propia pasarela, uno de los grandes atractivos turísticos de la zona por el hecho de combinar la singularidad de la infraestructura con la belleza del paisaje fluvial en el que se enmarca desde hace décadas.

En este contexto, el regidor señaló que los vecinos pedían un área turística en la desembocadura del puente, como ocurre al otro lado del río. «La falta de espazo público fue remediada en el marco desta concentración parcelaria», observó.

Gonzalo Louzao avanzó que el proyecto ideado por el ayuntamiento lleva asociado una inversión de 100.000 euros. La propuesta incluye la reordenación de los espacios y la mejora de la accesibilidad, teniendo en cuenta las limitaciones que ocasiona la topografía existente. Así, el plan sería crear senderos con acabado en xabre cemento en color tierra, un paseo accesible con una pendiente máxima del 6%. El resto se adaptaría a la pendiente natural de los terrenos. Para el caso del sendero accesible se construirán muretas de nivelación, de mampostería granítica y una altura media de un metro.

Mobiliario e iluminación

La intervención se completaría con la dotación de mobiliario urbano acorde y respetuoso con este espacio natural. También está prevista la instalación de mesas y bancos, así como la mejora que supondrá la instalación de iluminación para todo el recinto.

El alcalde de A Estrada añadió a todo esto una acción de conservación en la zona verde, preservando el arbolado actual y contemplando la incorporación de algún ejemplar a mayores.