Encuentran el cadáver de la mujer desaparecida en Lalín

Un cazador descubrió este domingo por la tarde un cadáver en las afueras del núcleo urbano de Lalín, entre la rotonda de As Queimadas y la fábrica de Portaglás. A falta de confirmación oficial, todos los indicios apuntan a que se trata de los restos mortales de Clotilde Teixeira, la mujer de 53 años que desapareció el pasado 17 de noviembre.

El cuerpo fue encontrado hacia las cinco y media de la tarde sin signos de violencia, pero deteriorado por el tiempo transcurrido a la intemperie, lo que hace difícil su identificación a simple vista. No obstante, se da por hecho que se trata de la vecina desaparecida, pues la ropa coincide con la que llevaba el día en que faltó de su casa. Al lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, a la espera del equipo forense encargado del levantamiento del cadáver.

El hallazgo se produjo en una zona de prados y 'silveiras' que ya había sido peinada previamente por los equipos de búsqueda. De hecho, había sido grabada por una cámara el mismo día de su desaparición caminando por la N-525 no muy lejos de allí, en el entorno de la gasolinera de A Corredoira. También fue vista por trabajadores de un taller situado en la calle 53, vía paralela a la carretera nacional.

A principios del presente mes, tras dar por finalizadas las batidas con voluntarios, Guardia Civil y Protección Civil siguieron rastreando los lugares más frecuentados por la mujer antes de que desapareciera sin dejar rastro. El operativo incorporó perros especializados en restos biológicos traídos desde Madrid.

La alerta de la desaparición de Clotilde Teixeira de Sá la dio su marido, Manuel Montoto Iglesias, que la echó en falta en su domicilio del número 65 de la calle Areal, de Lalín, cuando llegó a casa de trabajar, alrededor de las once de la noche del 17 de noviembre. El hombre aseguraba entonces que era la primera vez que faltaba del hogar. «Todos los días sale a dar un paseo y siempre regresa a casa, pero cuando llegué me di cuenta de que no estaba», afirmaba.

Según su esposo, Clotilde padecía síntomas puntuales de demencia, que la investigación consideraba suficientes para haberle provocado una desorientación severa. Además, estaría diagnosticada de párkinson y sufría episodios de tipo depresivo, aunque estos problemas no le impedían hacer una vida razonablemente normal y autónoma.