Dous alumnos do IES Laxeiro, premios de microrrelatos dun centro cultural do Carballiño

Os alumnos Pablo Pérez e David Fuentes, de 1º de Bacharelato do IES Laxeiro, de Lalín, gañaron os dous primeiros premios da segunda edición do concurso de microrrelatos do Instituto de Estudios Carballiñeses.

Os dous estudantes acudiron onte á Casa da Cultura do Carballiño para recoller os galardóns, dotados con 1.000 e 500 euros, respectivamente. Acompañáronos as súas nais e o profesor Manuel Anxo Fernández. Recibiron os premios de mans do secretario xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, Valentín García.