Dous alumnos do IES Laxeiro, premios de microrrelatos dun centro cultural do Carballiño
REDACCIÓN
Lalín
Os alumnos Pablo Pérez e David Fuentes, de 1º de Bacharelato do IES Laxeiro, de Lalín, gañaron os dous primeiros premios da segunda edición do concurso de microrrelatos do Instituto de Estudios Carballiñeses.
Os dous estudantes acudiron onte á Casa da Cultura do Carballiño para recoller os galardóns, dotados con 1.000 e 500 euros, respectivamente. Acompañáronos as súas nais e o profesor Manuel Anxo Fernández. Recibiron os premios de mans do secretario xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, Valentín García.
- Revés para un desarrollo urbanístico clave en Vigo, al exigir la Xunta un examen ambiental más riguroso
- Hacienda tumba en masa las reclamaciones de marineros por la exención de IRPF
- Davila 12/12/2025
- Un muerto y tres heridos en una colisión frontal en Redondela
- El Celta cae por aplastamiento
- «Fóiseme a olla, prendinlle lume á miña exmoza»
- El BNG urge la compra de Povisa: «Cuando la sanidad se convierte en un negocio, las empresas ven clientes, no pacientes»
- Ordenan investigar la fuga de gases cancerígenos en el IEO de Vigo