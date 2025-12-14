A cooperativa agroalimentaria Aira lanza seis certames de arte
REDACCIÓN
Silleda
A cooperativa agroalimentaria Aira, con delegación en Silleda, lanza seis certames artísticos –escultura, fotografía, poesía, música, relato breve e audiovisual– cun fío conductor: a relación entre a terra, as persoas e o futuro do rural galego. Aira Crea está dirixido a maiores de 18 anos nados ou residentes en Galicia, con obras orixinais e inéditas, e contempla 12 premios e máis de 30 finalistas. O prazo de inscrición abrirase o 1 de xaneiro.
- Revés para un desarrollo urbanístico clave en Vigo, al exigir la Xunta un examen ambiental más riguroso
- Hacienda tumba en masa las reclamaciones de marineros por la exención de IRPF
- Davila 12/12/2025
- Un muerto y tres heridos en una colisión frontal en Redondela
- El Celta cae por aplastamiento
- «Fóiseme a olla, prendinlle lume á miña exmoza»
- El BNG urge la compra de Povisa: «Cuando la sanidad se convierte en un negocio, las empresas ven clientes, no pacientes»
- Ordenan investigar la fuga de gases cancerígenos en el IEO de Vigo