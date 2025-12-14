Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A cooperativa agroalimentaria Aira lanza seis certames de arte

REDACCIÓN

Silleda

A cooperativa agroalimentaria Aira, con delegación en Silleda, lanza seis certames artísticos –escultura, fotografía, poesía, música, relato breve e audiovisual– cun fío conductor: a relación entre a terra, as persoas e o futuro do rural galego. Aira Crea está dirixido a maiores de 18 anos nados ou residentes en Galicia, con obras orixinais e inéditas, e contempla 12 premios e máis de 30 finalistas. O prazo de inscrición abrirase o 1 de xaneiro.

