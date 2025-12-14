Desaparecida en Lalín una mujer de 58 años que padece alzhéimer
Victoria, de la parroquia de Santa Baia de Losón, indicó la última vez que pudo hablar por teléfono que estaba perdida en una zona de matorrales
Una mujer de 58 años, vecina de O Corpiño, en la parroquia de Santa Baia de Losón (Lalín), permanece desaparecida desde la tarde de este domingo y se ha activado un operativo de búsqueda coordinado desde el Concello.
Según los datos facilitados, la mujer, de nombre Victoria y enferma de alzhéimer, fue vista por última vez sobre las 16.00 horas en el lugar Devesa de Arriba y llevaba un teléfono móvil consigo. La familia logró contactar con ella a las 17.00 horas y la desaparecida contestó que estaba perdida y que no sabía dónde se encontraba.
En esa llamada, la mujer indicó que se hallaba en una zona de matorrales, tras lo que dejó de atender posteriores comunicaciones.
En el dispositivo de búsqueda participan la Policía Local y el GES de Lalín, y se ha dado aviso a Emerxencias 112 Galicia.
La noticia de la desaparición de Victoria en Lalín coincide con el día en el que el municipio está consternado tras la localización del cadáver de Clotilde Teixeira, la mujer de 57 años a la que se le había perdido la pista el pasado 17 de noviembre.
