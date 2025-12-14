Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los bomberos rescatan a una persona atrapada tras un accidente en Agolada

El sucesos se produjo tras la colisión de dos turismos en la parroquia de Borraxeiros

Los dos turismos accidentados en Agolada

Los dos turismos accidentados en Agolada / Cedida

R. D.

Los bomberos del parque intercomarcal de Deza-Tabeirós-Montes se desplazaron esta tarde, en torno a las 20.00 horas, a la carretera PO-840, que comunica Agolada con Melide, para liberar a una persona que había quedado atrapada en su vehículo tras un accidente de tráfico ocurrido en la parroquia de Borraxeiros.

Según los datos facilitados, el siniestro se produjo por una colisión frontolateral entre dos turismos. El resto de ocupantes de los vehículos implicados pudo abandonar los coches por su propio pie.

En el operativo también intervino el GES de Monterroso.

