El BNG critica que una niña con un 60% de discapacidad carezca de cuidadora

Los dos progenitores de la adolescente que cursa sus estudios en el IES Manuel García Barros de A Estrada y el concejal del BNG de A Estrada, Sindo Villamayor, estuvieron presentes el pasado viernes en el debate parlamentario en el que, la diputada nacionalista Ariadna Fernández trasladó las necesidades especiales de la alumna estradense. Esta petición fue respondida por el director general de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez, quien considera que el centro cuenta con «recursos suficientes» para atender las necesidades de todos los alumnos.

«Non é a única familia que solicita recursos para os seus respectivos centros, nunha comarca con varias ANPAS que se mobilizan pola falla de especialistas de pedagoxía terapéutica e audición e linguaxe, entre outros docentes», recordó la diputada, quien afirmó que, en la actualidad, la alumna se encuentra en una situación de precariedad en cuanto a su atención, derivada de los recortes de la Xunta de Galicia en el sistema educativo. «Non se trata dun capricho do BNG, a valoración que as profesionais de psicoloxía e psiquiatría fan sobre a estudante, explicitan claramente que ten unha elevada vulnerabilidade e ten que ser obxecto dunha supervisión estreita. Non é de menor importancia destacar o alto grao de discapacidade coa que a alumna foi diagnosticada e que evidencian a necesidade dunha coidadora que a acompañe no seu día a día cando o precise, para mellorar a súa estadía no centro e o seu desenvolvemento», manifestó.

El Director General de centros recursos humanos acusó al BNG de manipular a las familias y mentir sobre las necesidades del alumnado, instando a la diputada nacionalista a contar la verdad sobre el sistema educativo. «Se se atreve a chamarlle barbaridade e mentira ás necesidades especiais dunha alumna que a propia familia traslada, non nos queda moita esperanza de que sexa capaz de garantir unha educación inclusiva que non deixe a ninguén atrás”, declara Fernández, que finaliza solicitándole a la Consellería de Educación responsabilidad y empatía, con las familias, el alumnado y los docentes, aseverando que “a educación pública non é a selva, todos teñen que ir cara adiante, non podemos deixar atrás aos máis vulnerables”.