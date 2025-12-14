Antonio Taboada Iglesias e a Revolución Galega de 1846
J.A. Porto Taboada
Antonio Taboada Iglesias (1819-1888), que había de ser xuíz de primeira instancia de Tabeirós, con sede na Estrada, avogado, alcalde de Lalín e deputado provincial, xa participara, sendo estudante na Universidade de Santiago, no movemento revolucionario iniciado polo pronunciamento liberal e progresista do coronel Miguel Solís en Lugo, o día 2 de abril de 1846, no cal conflúe tamén o provincialismo galego. É o que se coñece como Revolución Galega de 1846.
Nado no seo dunha familia fidalga na casa da Fervenza, freguesía de San Fiz de Besexos (Vila de Cruces), o día 4 de agosto de 1819, Antonio era fillo de Francisco Taboada de Brandariz, natural de Santa María de Oirós, e María de la Iglesia, veciños de Besexos. Os avós paternos foran Manuel Taboada de Brandariz, dono da casa e torre de Brandariz (San Pedro da Baíña, Agolada), e María Antonia do Campo, veciños do lugar da Corredoira, freguesía de Oirós; os maternos, Andrés de la Iglesia y Varela e Josefa Louzao Parragués, esta natural de Santa Mariña de Circes (Touro), veciños de Besexos. Foran padriños os seus tíos Antonio Taboada de Brandariz e sua muller María Ana Penela, veciños de Oirós.
Entre 1839 e 1849, Antonio Taboada Iglesias realiza os seus estudos na Universidade de Santiago: tres cursos de Filosofía (1839-1842) e sete de Xurisprudencia (1842-1849), e debe notarse que, a pesar de ter sido bautizado como Antonio Domingo, no seu expediente universitario figurará como Domingo Antonio.
Son tempos de efervescencia social e política, tamén na Universidade. Ao chegar o 2 de abril de 1846, cando Solís se pronuncia en Lugo ao mando do seu rexemento, Antonio encóntrase cursando o cuarto ano de Xurisprudencia. En Santiago, a segunda cidade galega en secundar a Revolución, noméase unha Xunta de Goberno, que o día 5 «llamaba a las armas a todos los estudiantes, mandándoles presentarse en la universidad aquella misma tarde para proceder a su alistamiento», di Juan do Porto na súa Reseña histórica de los últimos acontecimientos políticos de Galicia (1846), engadindo que «al aproximarse la hora era inmenso el concurso de escolares que paseaban por los claustros del edificio, animados, al parecer, de los más exaltados sentimientos».
Recollendo tamén o que escribe Xosé Ramón Barreiro Fernández no libro El levantamiento de 1846 y el nacimiento del galleguismo (1977), diremos que «universitarios fueron los que se desplazaron por las villas y aldeas inmediatas a Santiago procurando el levantamiento de las mismas en favor del pronunciamiento. La Estrada, Lalín, Carbia, Forcarey, Cuntis, Soutelo de Montes tuvieron la primera noticia del levantamiento o se organizaron a favor del mismo gracias a los piquetes de universitarios desplazados a cada una de estas villas o aldeas».
Concretamente, «la Junta de Santiago delega el día 4 a los estudiantes D. Nicolás Garea, D. Manuel Carballido y D. Antonio F. Taboada (léase Antonio e Francisco Taboada) para que pronuncien La Estrada, lo que realizan el mismo día, de acuerdo con los grupos progresistas de aquella villa», indica Barreiro. A isto tamén se refire Pedro Varela no seu libro La Estrada (1923), engadindo que «en 5 de abril de 1846, la Corporación tuvo que abandonar la villa porque la invadiera una comisión y fuerzas de los pronunciados procedentes de Santiago. En La Estrada actuaba una Junta local revolucionaria de la que era presidente D. Joaquín Barros y vocales D. Juan Pasarín, D. Manuel Pazo, D. Juan Rey López y D. Juan Pereiro».
Nas zonas de Carbia e Forcarei «operaron los estudiantes D. Antonio y D. Francisco Taboada (Barreiro)»; canto a Soutelo de Montes, «igualmente actuaron por esa zona los hermanos Taboada» (sic). Realmente, Antonio e Francisco Taboada eran curmáns, este fillo dos padriños daquel: Antonio Taboada de Brandariz e María Ana Penela. Francisco nacera no lugar do Pazo, freguesía de San Pedro de Losón, o día 5 de decembro de 1821 e era veciño de Oirós, realizando os mesmos estudos universitarios que Antonio entre 1838 e 1848. O seu irmán Esteban Taboada Penela foi avó de Antonio Taboada Roca (1899-1978), membro do Seminario de Estudos Galegos, colaborador da revista Nós e promotor da monografía Terra de Melide (1933).
Despois da batalla de Cacheiras e dos combates na propia cidade de Santiago, as forzas revolucionarias vense obrigadas a renderse, iniciándose a represión por parte do goberno: na noite de 26 de abril, Solís e once oficiais son fusilados en Carral, mentres a fuga foi a opción para moitos dos implicados, como os curmáns Antonio e Francisco Taboada. No mes de xullo, o fiscal militar da cidade de Santiago publica uns edictos citando unha serie de individuos «comprendidos en la causa que instruyo de orden del Excmo. Sr. Capitán general contra los que tomaron parte en la sublevación que tuvo lugar en dicha ciudad el 4 de abril último». Na relación figuran «D. Domingo Antonio Taboada, de las Cruces de Besejos, partido judicial de Lalín, cursante en cuarto año de leyes» e «D. Francisco Taboada y Penela, vecino de la parroquia de Santa María de Oirós, partido judicial de Lalín, estudiante».
En setembro, un fiscal militar de Pontevedra publica novo edicto citando tamén os curmáns Antonio e Francisco Taboada, «a quienes estoy procesando por haber tomado armas contra el gobierno por consecuencia del pronunciamiento últimamente verificado en esta provincia».
Das penalidades dos perseguidos pode dar algunha idea outro edicto, nesta ocasión do xuíz de primeira instancia de Chantada e publicado en febreiro de 1847, mandando «procuren el arresto y remesa a este juzgado de D. Antonio Taboada, vecino y natural de S. Félix de Besejos en el partido judicial de Lalín, complicado en causa que se sigue en este juzgado contra los sujetos que en la tarde del 3 de julio último robaron a la señora Condesa Viuda de la Torre en su casa de Amarante». Interesan aquí particularmente as «señas de D. Antonio Taboada: Edad de unos 30 años, estatura alta, barba poblada larga y castaña, usa de bigote y patilla larga, nariz regular, cara larga, color bueno, ojos pardos, no tiene seña particular; viste chaqueta larga, sombrero blanco, pantalón y botas, algunas veces zapatos. Viste y calza a estilo de caballero».
Pero por ese tempo, Antonio Taboada e o seu curmán xa se encontraban de novo en Santiago, morando ambos na rúa de Callobre (actual Caldeirería), Antonio matriculado no quinto ano da carreira. En xuño de 1847, obtén este o grao de Bacharel en Xurisprudencia e, finalmente, en outubro de 1849, «aprobado por unanimidad de votos», o de licenciado, «conferido como premio extraordinario».
Polas noticias que se teñen, parece que o futuro de Francisco sería o máis sosegado, exercendo como «escribano de actuaciones del juzgado de primera instancia de Lalín». Antonio, con outras aspiracións, desempeñou funcións de xuíz de primeira instancia de Tabeirós, con residencia na Estrada, avogado, alcalde de Lalín e deputado provincial polo distrito da Estrada e Lalín.
Antonio Taboada Iglesias faleceu en Pontevedra na medianoite do 21 para 22 de outubro de 1888. O xornal Crónica de Pontevedra destacaba que ao seu enterro «asistieron representantes de la Diputación provincial, del clero, de la judicatura y de la administración».
