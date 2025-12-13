Vertidos impropios bloquean en Goiás la recogida de plásticos agrícolas
La empresa rechaza retirar el material al aparecer mezclado con otros residuos
REDACCIÓN
El concejal de Agricultura de Lalín, Marcos Mariño, traslada su preocupación por la situación generada en Goiás durante la campaña de recogida de plásticos agrícolas. Aparecieron grandes cantidades de material amontonado y mezclado con residuos impropios, ajenos a los plásticos de silo, lo que ha impedido completar la retirada.
La empresa encargada del servicio comunicó al Concello que, debido a la presencia de residuos no autorizados, no puede retirar los plásticos depositados. Es «unha situación nada desexable, que debemos evitar por todos os medios que se repita», advierte el edil.
Mariño recuerda que el servicio está diseñado exclusivamente para la gestión de plásticos de silos y que su funcionamiento depende de que el material se entregue en las condiciones adecuadas. «Os plásticos deben entregarse limpos, sen terra nin restos orgánicos, e nunca mesturados con cordas, sacos, bidóns ou outros residuos», remarca. De lo contrario, la empresa no puede procesarlos y se ve obligada a rechazar la recogida.
El concejal hace un llamamiento explícito a la colaboración y al civismo de la vecindad para garantizar la continuidad del servicio. Confía en que la parroquia «saberá reconducir a situación». «Os nosos gandeiros sempre fixeron gala dun comportamento responsable, e estou seguro de que será así. Un uso adecuado do servizo garantiza que toda a parroquia y el conjunto del municipio saian beneficiados», añade.
- Al menos cinco personas estafadas en el área de Vigo por una oferta de empleo publicada en Milanuncios
- Davila 10/12/2025
- La nueva empresa estatal de vivienda elige Vigo para estrenarse: 67 pisos saldrán al mercado de manera inmediata a precio «asequible»
- Un muerto y tres heridos en una colisión frontal en Redondela
- Hacienda tumba en masa las reclamaciones de marineros por la exención de IRPF
- El Celta cae por aplastamiento
- Acoso en las redes y amenazas a una peluquería canina de Bueu por la muerte de un perro
- Viajar de Vigo a Lisboa en tren en menos de seis horas ya es posible