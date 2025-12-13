Os tres premios literarios da Estrada repartirán un montante de 15.000 euros
REDACCIÓN
O departamento municipal de Cultura publicou as bases para tres dos premios literarios que promove o Concello da Estrada, galardóns que condensan conxuntamente unha dotación económica de 15.000 euros. En concreto, na web municipal poden consultarse as bases que rexen a convocatoria de 2026 para o Premio de Novela Manuel García Barros, o Premio de Poesía Avelina Valladares e o Premio de Álbum Ilustrado Alberte Quiñoi.
O premio Manuel García Barros chega a súa 38ª edición e os orixinais terán que ser presentados antes do 31 de xaneiro de 2026, baixo lema e cun sobre pechado no que se inclúan os datos do autor ou autora e o título da novela. A dotación económica é de 9.000 euros. Os textos presentados deberán ser inéditos e totalmente orixinais.
O Premio de Poesía Avelina Valladares celebrará o vindeiro ano tres décadas de historia. Os orixinais terán tema e forma libres, se ben os textos deberán contar cun mínimo de 300 versos e cun máximo de 800. Tamén terán que ser remitidos antes do 31 de xaneiro. Neste caso a dotación económica é de 2.000 euros.
Finalmente, o Premio de Álbum Ilustrado Alberte Quiñoi celebrará no ano 2026 a súa sexta edición. Concibe o álbum infantil como o conxunto de texto e ilustración. Establécese un mínimo de oito páxinas rematadas. Poderán concorrer ao premio tanto unha soa persoa autora da parte textual e da gráfica coma dúas ou máis persoas coautoras da parte textual e/ou gráfica. Os álbums presentaranse con título e baixo pseudónimo e nun sobre pechado figurarán os datos completos dos autores. Tamén para este premio o prazo de recepción remata o 31 de xaneiro e a súa dotación económica é de 4.000 euros.
