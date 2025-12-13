Rehabilitan la permanente de Laxeiro en el Museo de Lalín

La concejala de Cultura de Lalín, Begoña Blanco, informa que estos días se ha reinaugurado la exposición permanente de Laxeiro en el Museo Municipal Ramón Aller, tras la finalización de la Bienal «Paisaxes e Sombras», que ocupó todo el edificio del museo. Esta muestra permanente de Laxeiro está compuesta por las 37 pinturas que el Fillo Predilecto de Lalín, José Otero Abeledo «Laxeiro», donó al Concello de Lalín y que abarcan desde su etapa inicial a principios de la década de 1930 (retratos y dibujos de temática popular y fantasiosa) hasta obras de madurez representativas de su estilo identitario y característico de finales de la década de 1960. Entre las obras que componen esta exposición se encuentra uno de los primeros cuadros del artista lalinense (óleo/tela), realizado en 1931, titulado «A República», encargo del alcalde Ferreiro para presidir el salón de plenos.