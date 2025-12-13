Recogida de juguetes en el Carrefour de Lalín
Voluntarios de Cruz Roja en Deza estarán hasta mañana en el centro comercial Carrefour de Lalín realizando una recogida de juguetes educativos. Hoy el horario es de 12.00 a 21.00 horas y mañana de 17.00 a 20.00 horas. La actividad forma parte de la campaña de colaboración de ambas entidades denominada «Duendes» en beneficio de la infancia en riesgo de exclusión.
- Al menos cinco personas estafadas en el área de Vigo por una oferta de empleo publicada en Milanuncios
- Davila 10/12/2025
- La nueva empresa estatal de vivienda elige Vigo para estrenarse: 67 pisos saldrán al mercado de manera inmediata a precio «asequible»
- Un muerto y tres heridos en una colisión frontal en Redondela
- Hacienda tumba en masa las reclamaciones de marineros por la exención de IRPF
- El Celta cae por aplastamiento
- Acoso en las redes y amenazas a una peluquería canina de Bueu por la muerte de un perro
- Viajar de Vigo a Lisboa en tren en menos de seis horas ya es posible