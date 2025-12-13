Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Recogida de juguetes en el Carrefour de Lalín

Voluntarios de Cruz Roja en Deza estarán hasta mañana en el centro comercial Carrefour de Lalín realizando una recogida de juguetes educativos. Hoy el horario es de 12.00 a 21.00 horas y mañana de 17.00 a 20.00 horas. La actividad forma parte de la campaña de colaboración de ambas entidades denominada «Duendes» en beneficio de la infancia en riesgo de exclusión.

