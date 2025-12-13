El PSOE de Cerdedo-Cotobade lamenta que la fusión no ayudó a fijar población

El PSOE de Cerdedo-Cotobade emitió ayer un comunicado lamentando los datos oficiais do Instituto Nacional de Estatística (INE), en los que se confirman una nueva bajada de la población en el municipio. Cuenta con 5.671 habitantes, 34 menos que en el año anterior, alcanzando así el mínimo histórico desde la creación del municipio tras la fusión.

«La evolución demográfica refleja una tendencia claramente negativa desde 2017, año en el que el concelo superaba los 6.100 habitantes. Desde entonces, lejos de cumplirse las promesas de fortalecimiento demográfico asociadas a la fusión, Cerdedo-Cotobade perdió más de 430 vecinos, sin que el gobierno municipal del PP sea capaz de revertir esta situación», afirman. «Desde el PSOE advertimos de que estos datos no son fruto de la casualidad, sino de la ausencia de un proyecto real para fijar población, atraer actividad económica y garantizar servicios públicos de calidad en todo el territorio. La pérdida continuada de habitantes va de la mano de la desaparición de servicios, de la subida de impuestos y de un modelo de gestión centrado en el gasto político y en la propaganda, en lugar de en las necesidades reales del vecindario».

«La pérdida continuada de población en Cerdedo-Cotobade resulta aún más grave si se tiene en cuenta que el alcalde ejerce también como diputado provincial de Reto Demográfico e Xuventude en la Diputación. Los datos oficiales del INE ponen en evidencia a absoluta falta de coherencia entre ese cargo y la realidad del municipio que gobierna», afirman.