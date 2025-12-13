Plazo de piscina para mayores en A Estrada

A Estrada abre el lunes el plazo de inscripción para participar en el primero turno de la actividad de piscina para mayores. Los interesados podrán anotarse antes del viernes 19. Las solicitudes tendrán que presentarse en el departamento de Servizos Sociais, en horario de 09.00 a 14.00, o a través de la sede electrónica del Concello de A Estrada.