Paulino Peña recolle en Gres o Arume de Poesía para a Infancia
A Fundación Neira Vilas e, por extensión, toda a veciñanza de Gres, viviu onte unha xornada de festa literaria. A Casa do Romano acolleu a entrega do Premio Arume de Poesía para a Infancia, que este ano recaeu en Poemas con alas, do escritor ourensán Paulino Peña Álvarez. Este filólogo, filósofo e docente ten recibido outros galardóns en concursos como o X Certame de Poesía Francisco Añón, con Rodopíos no encoro, ou o XI Certame de Poesía de Carral, con Gramática da afirmación.
Como de costume, a entrega deste galardón formou parte dun evento no que se presentou a edición da obra gañadora, Latexos, de Beatriz Dourado. O premio Arume é a única iniciativa lírica en Galicia dirixida de forma específica a infancia. Convócana a Fundación Neira Vilas, a empresa Deleite e Gálix, que é a sección galega da Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil. A fundación pecha o 15 de xaneiro o prazo de entrega para o II Premio Xosé Neira Vilas de Literatura Xuvenil.
- Al menos cinco personas estafadas en el área de Vigo por una oferta de empleo publicada en Milanuncios
- Davila 10/12/2025
- La nueva empresa estatal de vivienda elige Vigo para estrenarse: 67 pisos saldrán al mercado de manera inmediata a precio «asequible»
- Un muerto y tres heridos en una colisión frontal en Redondela
- Hacienda tumba en masa las reclamaciones de marineros por la exención de IRPF
- El Celta cae por aplastamiento
- Acoso en las redes y amenazas a una peluquería canina de Bueu por la muerte de un perro
- Viajar de Vigo a Lisboa en tren en menos de seis horas ya es posible