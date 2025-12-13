Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso ToméERTE StellantisReclamaciones marineros IRPFEstatua BalaídosAranceles Shein y Temu
instagramlinkedin

Paulino Peña recolle en Gres o Arume de Poesía para a Infancia

Veciños e membros da Fundación Neira Vilas, con Paulino Peña e Beatriz Dourado. | Bernabé

Veciños e membros da Fundación Neira Vilas, con Paulino Peña e Beatriz Dourado. | Bernabé

Salomé Soutelo

Salomé Soutelo

Vila de Cruces

A Fundación Neira Vilas e, por extensión, toda a veciñanza de Gres, viviu onte unha xornada de festa literaria. A Casa do Romano acolleu a entrega do Premio Arume de Poesía para a Infancia, que este ano recaeu en Poemas con alas, do escritor ourensán Paulino Peña Álvarez. Este filólogo, filósofo e docente ten recibido outros galardóns en concursos como o X Certame de Poesía Francisco Añón, con Rodopíos no encoro, ou o XI Certame de Poesía de Carral, con Gramática da afirmación.

Como de costume, a entrega deste galardón formou parte dun evento no que se presentou a edición da obra gañadora, Latexos, de Beatriz Dourado. O premio Arume é a única iniciativa lírica en Galicia dirixida de forma específica a infancia. Convócana a Fundación Neira Vilas, a empresa Deleite e Gálix, que é a sección galega da Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil. A fundación pecha o 15 de xaneiro o prazo de entrega para o II Premio Xosé Neira Vilas de Literatura Xuvenil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents