Los dos partidos más votados de Lalín pactan el presupuesto por primera vez

El alcalde de Lalín, José Crespo Iglesias, acompañado por la teniente de alcalde, María Paz Pérez Asorey, cerró ayer con el coordinador de Compromiso por Lalín, Rafael Cuiña Aparicio, un acuerdo en torno a los presupuestos municipales para 2026. Incluirá propuestas de inversión y de gasto de la formación galleguista.

El principal partido de la oposición ha colaborado en la propuesta de presupuestos del Concello, que se debatirá en pleno el 23 de diciembre, aportando un incremento de 25.000 euros en las partidas destinadas a los equipos de base de los clubes deportivos. También propuso la inclusión de una partida de 70.000 euros en el capítulo 6, correspondiente a inversiones, destinada al abastecimiento domiciliario de agua potable y la construcción de depósitos de agua, tal y como se recoge en el anexo de inversiones.

Se trata de un acuerdo histórico en el ayuntamiento. Es la primera vez que los dos partidos más votados –el gobernante, Partido Popular, y la primera fuerza de la oposición, Compromiso por Lalín– alcanzan un consenso para la aprobación de los presupuestos. De esta manera, indican desde el ejecutivo, «o maior orzamento da historia de Lalín e co capítulo inversor máis grande», derivado de la inclusión de los proyectos de la EDIL –y, por tanto, de la Axenda Urbana, ya consensuada en su momento con la formación de Cuiña–, podría aprobarse con un apoyo muy importante y cualificado, superior a las tres cuartas partes de la corporación.

Altura de miras

El gobierno municipal agradece la altura de miras de Compromiso con este presupuesto, en el que «antepón as melloras para os veciños aos seus lexítimos intereses políticos e á crítica política». El documento recogerá un amplio abanico de inversiones contempladas en la EDIL, tanto para el rural como para el casco urbano, que se derivan del PAI de la Agenda Urbana que ya en su momento, y con la misma mirada puesta en el bienestar de los vecinos, aprobaron los galleguistas lalinenses.