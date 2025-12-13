Particulares y escuderías se suman al Salón Motor Classic

La Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada abre hoy sus puertas al público con el último de los certámenes del calendario ferial 2025: 12º Salón Motor Classic y la 71ª Feria de Antigüedades y Artesanía. El recinto permanecerá abierto en horario ininterrumpido de 11.00 a 20.00 horas y la entrada será válida para ambos días, permitiendo participar en el sorteo de dos cestas de navidad que se celebrará el domingo.

El Salón motor Classic ocupará dos pabellones con una exposición de vehículos clásicos. Esta muestra contará con un mercadillo de piezas, recambios, accesorios y complementos del motor. En la exposición de vehículos clásicos, la mayor parte son automóviles, tractores, autobuses y seguidos por una muestra más reducida de motocicletas y bicicletas.

Numerosos particulares, colaboran con la muestra expositiva del Salón Motor Classic, aportando sus vehículos. Tabién colaboran diversos clubes, talleres y empresas privadas como la Escudería Clásicos O Toxo, Club A.V.A., Club Seat 127 Galicia o Agamac.